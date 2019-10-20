РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» под Подольском 23 октября в 16:00 откроется выставка эскизов декораций и макетов костюмов к фильму «Борис Годунов» и пройдет творческая встреча с художником Валерием Архиповым, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас» в год 100-летия ВГИК представляют совместный культурно-просветительский проект «ВГИК и «Русский Парнас». Открывает проект выставка «Борис Годунов» члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника РФ, профессора, декана художественного факультета ВГИК Валерия Архипова.

«Во время открытия выставки в конференц-зале музея состоится творческая встреча с автором, где Архипов расскажет о профессии художника кино, работе над серией эскизов к «Борису Годунову» и покажет фрагменты кинокартины. В экспозиции будут представлены эскизы декораций к одноименному кинофильму режиссера Владимира Мирзоева и макеты костюмов Годуновской эпохи, выполненные студентами художественного факультета», - говорится в сообщении.

Архипов принимал участие в создании более 30 фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа. Работы мастера отличаются разнообразием приемов, изысканностью цветового решения, вниманием к деталям, нестандартным взглядом на классические произведения и готовностью к экспериментам.