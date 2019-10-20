РИАМО - 20 окт. Основные работы по строительству станции «Окская» Некрасовской линии столичного метро будут завершены в декабре этого года, затем начнется пусконаладка оборудования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Основные строительные работы в декабре будут завершены и мы перейдем к пусконаладочным работам, которые тоже занимают время. Максимально стараемся упрессовать, это все делать параллельно. По сути дела, это центр Рязанского района - жилые микрорайоны, промышленные территории, большой объем реновации. Это будет одна из самых востребованных станций», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье.

Станция «Окская» расположена у примыкания улиц Окской и Паперника к Рязанскому проспекту. Длина платформы составляет 164 метра. Через вестибюль можно будет выйти на обе стороны Рязанского проспекта, к улицам Окской, Паперника, 3-й Институтской, к жилой и общественной застройке, остановкам общественного транспорта.

На станции «Окская» будут работать пять эскалаторов и три лифта для маломобильных пассажиров.

В дизайне станции отражена тема реки Оки. В синий цвет выкрасят кассовый зал, платформу и вестибюль. Потолок украсят ярко-синие алюминиевые панели и круглые светодиодные лампы диаметром около 5 метров. Мерцающие окружности на синем фоне потолка будут создавать иллюзию течения реки с кругами на воде.