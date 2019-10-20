РИАМО - 20 окт. Продукцию двух подмосковных сыроварен отметили медалями на конкурсе во Франции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Две подмосковные сыроварни взяли медали на конкурсе во Франции. Поздравляю, достойная победа!» - написал Воробьев в Instagram.

Подмосковный фермер Олег Сирота в своем Instagram отметил, что всего региональные сыровары выиграли во Франции две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.

«Для нашей маленькой сыроварни это, конечно, настоящий прорыв - золотых медалей в Европе мы еще не брали! И я уверен, что через год-два это будет уже совершенно обычным делом для наших сыроваров», - добавил Сирота.

В частности, золотой медалью в категории прессованных сыров отмечен винный сыр Истринской сыроварни Олега Сироты, в категории козьих полувыдержанных сыров - сыр «Бюш в золе» от сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр» из Истры. Серебро в категории прессованных сыров также получил тирольский сыр от сыроварни Олега Сироты.

Бронза в категории козьих полувыдержанных сыров досталась сыру «Черная дыра» сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр», в категории прессованных сыров - губернаторскому и крестьянскому сырам от Олега Сироты.