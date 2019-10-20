РИАМО - 20 окт. Продукцию двух подмосковных сыроварен отметили медалями на конкурсе во Франции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Две подмосковные сыроварни взяли медали на конкурсе во Франции. Поздравляю, достойная победа!» - написал Воробьев в Instagram.
Подмосковный фермер Олег Сирота в своем Instagram отметил, что всего региональные сыровары выиграли во Франции две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.
В частности, золотой медалью в категории прессованных сыров отмечен винный сыр Истринской сыроварни Олега Сироты, в категории козьих полувыдержанных сыров - сыр «Бюш в золе» от сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр» из Истры. Серебро в категории прессованных сыров также получил тирольский сыр от сыроварни Олега Сироты.
Бронза в категории козьих полувыдержанных сыров досталась сыру «Черная дыра» сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр», в категории прессованных сыров - губернаторскому и крестьянскому сырам от Олега Сироты.
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