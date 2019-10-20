РИАМО - 20 окт. В Подмосковье продолжается капитальный ремонт и переоснащение поликлиники Протвинской городской больницы, полностью завершить все работы планируется во втором полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Протвино.

По словам заведующей поликлиникой для взрослых Светланы Рогозиной, в этом году уже поступило порядка 10 единиц современной медтехники, в том числе для отделений хирургии, реаниматологии и отоларингологии. До конца года ожидается поставка еще пяти единиц оборудования.

«Мы с нетерпением ждем поступление гастровидеоскопа и колоновидеоскопа с полным набором функций, который позволит проводить не только исследования (взятие биоматериала при биопсии для установки диагноза), но и лечебные манипуляции. Также в этом году мы ожидаем поставку стоматологических установок с камерой, монитором и компрессором. Это современное оборудование необходимо для оказания качественной стоматологической помощи», - сказала Рогозина.

В октябре в поликлинике также начали обновлять мебель. Уже поступили шкафы для врачебных кабинетов, стулья, кушетки для физиотерапевтического отделения, банкетки для холлов и удобные диванчики для пациентов.

В поликлинике Протвинской горбольницы продолжаются и работы по капитальному ремонту. Первый этап, во время которого было отремонтировано крыло детской поликлиники, завершился в начале 2019 года. Теперь строители переключились на «взрослую» половину поликлиники.

По программе «Здравоохранение Подмосковья» на капремонт предусмотрены средства в размере более 259 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на вторую половину 2020 года. К этому же сроку ожидается и завершение завоза мебели и медицинского оборудования.