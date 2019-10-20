РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. В подмосковных Люберцах в Центральном парке пять жителей уже сдали вещи в рамках акции «Добрый шкаф», сообщил представитель администрации парков, организатор мероприятия Даниил Смяцкий.

«На нашей площадке в Центральном парке культуры и отдыха люди могут сдавать вещи любого размера и фасона. Приносят люди и обувь, и одежду, и постельное белье. На 11:30 пришло пять человек уже, площадка открылась всего полчаса назад», - сказал Смяцкий.

По его словам, вещи отправляются на пункт сортировки в Жуковский. Акция «Добрый шкаф» продлится до 15:00.

Все собранные на акции вещи поступят на сортировку и чистку, а потом их отправят в детские дома и нуждающиеся семьи по всей России.