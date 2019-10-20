РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Полиция разыскивает молодую пару с коляской, которая украла вязаную шаль ручной работы с манекена возле магазина пряжи в ТЦ Подольска и попала на видео, сообщила «РИАМО в Подольске» владелица магазина.

«В торговом центре «Березка» возле моего магазина пряжи на манекене примерно пару месяцев висела вязаная шаль, как пример того, что можно связать. В пятницу, 18 октября, в 17:20 шаль забрала молодая пара с детской коляской, кража попала на видео», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, заявление о краже подали в полицию. Магазин пряжи работает на протяжении семи лет, ранее в нем ничего не пропадало.

«Заявление приняли. В данный момент проводится проверка по данному факту», - сказал представитель пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.