РИАМО - 20 окт. Мужчина пострадал в результате падения на рельсы на станции Московского метрополитена «Печатники», пассажира отправили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы УВД на столичном метро.

«Около 10:55 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь упал 38-летний мужчина. В отсутствии электропоезда пассажиру помогли подняться на платформу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой помощи. В настоящее время потерпевший передан медикам для госпитализации.

Представитель пресс-службы также отметил, что по факту произошедшего проводится проверка.

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