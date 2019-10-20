РИАМО - 20 окт. Пожарным удалось ликвидировать крупное возгорание на складе в Западном округе столицы, пострадавших в результате происшествия нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 04:21 спасателям сообщили о пожаре по адресу: Молодогвардейская улица, дом 61, строение 5. В производственно-складском здании загорелась складируемая продукция на общей площади около 1,5 тысяч квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля.

«Принятыми мерами в 09:08 пожар был локализован, а в 11:20 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие более 20 единиц техники, порядка 80 человек личного состава МЧС Москвы и два вертолета Московского авиационного центра.

На месте пожара находится мобильная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, которая производит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает норму.

Видео крупного пожара на складе в столичном районе Кунцево>>