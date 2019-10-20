РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. В городском округе Люберцы открылись четыре точки сбора макулатуры, они будут работать до 1 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте метсного отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Люберецкое отделение «Молодой гвардии» при поддержке регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» открывает сбор макулатуры для последующей ее переработки.



«Точки сбора лишней макулатуры базируются в следующих местах: улица Южная, дом 20, Октябрьский проспект, дом 178, улица Кирова, дом 22, поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2», - говорится в сообщении.

Сбор макулатуры и тематические лекции на тему сбора и утилизации отходов в точках сбора продлятся до 1 декабря 2019 года.