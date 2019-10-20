РИАМО - 20 окт. Вертолеты уже 37 раз сливали воду на горящий склад, расположенный на Молодогвардейской улице в Москве, всего слито 185 тонн воды, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Утром в воскресенье на Молодогвардейской улице загорелся склад на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в здании обрушилась кровля. Горит продукция на стеллажах. Возгорание тушат 80 человек, задействовано порядка 20 единиц техники. Пожар локализован.

«На данный момент экипажи пожарных вертолетов Московского авиационного центра выполнили 37 сливов, сбросив на пожар на Молодогвардейской улице 185 тонн воды», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что затем вертолеты ушли на дозаправку. Сейчас они вылетают повторно для пролива единичных очагов возгорания.

Видео крупного пожара на складе в столичном районе Кунцево>>