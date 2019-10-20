РИАМО - 20 окт. Москвичи выложили в социальных сетях фотографии и видео крупного пожара, произошедшего на складе на западе столицы, горожане отметили, что над их домами летают вертолеты и чувствуется ужасный запах дыма.

Утром в воскресенье на Молодогвардейской улице загорелся склад на площади 1,5 тысячи квадратных метров, в здании обрушилась кровля. Возгорание тушат 80 человек. Пожар на данный момент локализован.

«У нас в районе горит склад на Молодогвардейской улице, 61, по новостям сказали, что площадь возгорания составила до 1,5 тысяч. Запах дыма и химии просто ужасный. Над домом летают вертолеты с водой», - написала liudmilaliudmila7209 в Instagram.

Пользователь s.v.e.t.o.c.h.k.a_ya рассказала в Instagram, что наблюдает тушение возгорания уже третий час, а вертолеты летают «один за одним». Она также разместила несколько видео с пожарными вертолетами.

Пользователи d_a_r_y_a_moskv в Instagram, @AivvenValera в Twitter, @nocturnaldango в Twitter разместили фотографии, на которых видно, как столб дыма от пожара поднимается над домами.

Интересно, что так эпично горит? Сверху видно, что точно не Плаза и не дома за ней. А дальше там промзона и лес... pic.twitter.com/l65xUgKW7a — феникс периода полураспада (@AivvenValera) 20 октября 2019 г.

У нас тут склад со скотчем горит, вертолёты летают

Звездец, короче pic.twitter.com/XrpVqW2lTI — Зøøмагазин Пāккуна (@nocturnaldango) 20 октября 2019 г.

«В Кунцеве, похоже, большой пожар. Над Крылатским постоянно летают несколько вертолетов, черпают воду в Москве-реке и летят к очагу», - пояснил свои снимки @Kornilov1968 в Twitter.

В Кунцево, похоже, большой пожар. Над Крылатским постоянно летают несколько вертолётов, черпают воду в Москва-реке и летят к очагу pic.twitter.com/xiwYSofvw5 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) 20 октября 2019 г.

Видео крупного пожара на складе в столичном районе Кунцево>>