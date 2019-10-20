РИАМО - 20 окт. Температура воздуха в Москве прошлой ночью составила плюс 12 градусов, таким образом ночь на воскресенье стала самой теплой в столице с начала октября, сообщается на сайте «Метеовести».

«Октябрь 2019 года в столице продолжает теплые тенденции, начатые первым осенним месяцем. И минувшая ночь – яркое тому подтверждение. Она оказалась самой теплой с начала октября, на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 12 градусов», - говорится в сообщении.

Октябрь, как и первый осенний месяц, кидает из тепла в холод и обратно: если первая пятидневка оказалась на 3-5 градусов теплее нормы, то вторая уже отстала от климата на те же 3-5 градусов. Затем температурная аномалия вновь вышла в плюс.

В итоге октябрь все равно получается теплее климатической нормы, отметили синоптики. Средняя температура воздуха первых двух декад октября в столице превышает норму на 3,5 градуса.

Самой холодной была ночь на 16 октября, когда в столице наблюдались первые заморозки, а минимальная температура воздуха составила минус 0,3 градуса - это более чем на две недели позже средней даты для наступления такого похолодания.

Теплее всего было днем 3 октября, когда воздух прогрелся до плюс 21,1 градуса. 17 октября был побит 120-летний суточный рекорд максимальной температуры воздуха, теперь он составляет плюс 18,3 градуса, что на 0,9 градуса превышает прежнее достижение 1889 года.

Выпавших осадков насчитывается 41 миллиметр, что составляет около 70% от нормы октября. 6 и 10 октября дожди были сильными, они принесли в копилку осадков по 10 миллиметров небесной влаги. 8 октября в столице был отмечен первый снег.

Синоптики добавили, что теплая погода, в отдельные дни с небольшими дождями, сохранится в Москве как минимум до конца следующей недели.

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