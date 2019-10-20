РИАМО – 10 окт. Пенсионный фонд России рассказал о праве граждан предпенсионного возраста на досрочный выход на пенсию в случае, если они не могут получить работу, пишет «Российская газета».

«Такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Напомним, для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся, но есть категории, для кого он остался прежним. Например, для людей, которые работают на тяжелых и вредных производствах», - говорится в сообщении.

В 2019 и 2020 годах на пенсию по возрасту женщины выходят в 55,5 лет, а мужчины – в 60,5 лет. С 2021 года срок выхода на пенсию для женщин составит 56,5 лет, мужчин - 61,5 год. В 2028 году сроки выхода на пенсию по возрасту возрастут до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Однако если человек никак не может трудоустроиться, он имеет право уйти на заслуженный отдых на два года раньше установленного срока. Как отмечает газета, по состоянию на 1 июля таких россиян было 23,5 тысячи.

В Пенсионном фонде РФ уточнили, что подтверждение невозможности найти работу необходимо получить в центре занятости населения. В бюджете ПФР на 2020 год предусмотрено 4,4 миллиарда рублей на пенсии, назначенные досрочно тем, кто не смог трудоустроиться. В 2021 году на это направление выделят 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 6,4 миллиарда рублей.