РИАМО - 20 окт. На Кутузовском проспекте в столице водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и въехал в стройку, у нарушителя выявили десятки неоплаченных штрафов, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

В аккаунте разместили видео, на котором видно, как машина выезжает на встречную полосу и на скорости пробивает забор на стройплощадке.

«ДТП на Кутузовском проспекте: Lada Priora (72 штрафа, не оплачено 71, просроченных 56). Водитель систематически нарушал ПДД, таких водителей должна заранее выявлять ГИБДД», - говорится в сообщении.