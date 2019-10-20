РИАМО - 20 окт. На Кутузовском проспекте в столице водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и въехал в стройку, у нарушителя выявили десятки неоплаченных штрафов, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
В аккаунте разместили видео, на котором видно, как машина выезжает на встречную полосу и на скорости пробивает забор на стройплощадке.
«ДТП на Кутузовском проспекте: Lada Priora (72 штрафа, не оплачено 71, просроченных 56). Водитель систематически нарушал ПДД, таких водителей должна заранее выявлять ГИБДД», - говорится в сообщении.
ДТП Кутузовском просп. 4:46 утра. pic.twitter.com/ppxwRicsFt— Московский транспорт (@DtRoad) 20 октября 2019 г.
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