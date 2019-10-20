РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Пожар произошел в одном из гаражей на улице Суворова в Подольске, его потушили в течение полутора часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«19 октября в 19:21 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: городской округ Подольск, улица Суворова. Пожарные ликвидировали возгорание в 20:58», - говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.