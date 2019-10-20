РИАМО - 20 окт. Утром в воскресенье в столичных воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 34 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве зафиксировали задержку семи рейсов, столько же задержали во Внукове. В Домодедове отменили четыре и задержали 16 прилетов и вылетов.

В подмосковном Жуковском задержек и отмен рейсов отмечено не было.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.