РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 56-летнего жителя Чехова по подозрению в краже имущества из частного дома в деревне Мотовилово городского округа Подольск, сумма ущерба составила 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный незаконно проник в помещение ее дома, расположенного в деревне Мотовилово, откуда похитил имущество. Общая сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 56-летнего жителя Чехова, который дал признательные показания в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.



Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.