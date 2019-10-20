РИАМО - 20 окт. В октябре центр страны находится под влиянием теплой зоны антициклона, такое аномальное тепло уже было на европейской территории России прошлой осенью, сообщает «Российская газета».

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, из-за циклона на центр страны идет заток воздуха с юга, юго-востока и юго-запада, поэтому до 22 октября температура здесь будет превышать норму для октября на 7-8 градусов. Синоптик уточнил, что такие циклоны характерны для лета, а не для осени.

«Но в последнее время мы все чаще ощущаем повторяемость редких событий. Вспомните прошлую осень в Москве. Она была еще более теплой, чем нынешняя. До 22-23 сентября прошлого года стояло летнее тепло, потом в течение 10 дней было прохладно, а затем снова началось повышение температуры. Люди в октябре ходили в легкой одежде», - подчеркнул Вильфанд.

Он связывает данные процессы, происходящие в природе, с глобальным потеплением климата на Земле.

По словам Вильфанда, следующая неделя, в том числе и в Московском регионе, будет теплой. Температура составит от плюс 11 до плюс 16 градусов. Затяжных дождей не ожидается.

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