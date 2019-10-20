РИАМО - 20 окт. Пожар на улице Молодогвардейской в Москве удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МЧС России.

Утром в воскресенье на улице Молодогвардейской в столице произошел пожар на складе, обрушилась кровля. В здании загорелась складируемая продукция на стеллажах.

«При тушении пожара задействовано два вертолета Московской авиации. Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице, на месте возгорания находится мобильная лаборатория московского главка МЧС России, которая производит замеры воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.

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