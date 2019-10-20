РИАМО - 20 окт. Крупное возгорание на складе, где уже обрушилась кровля, тушат пожарные и два вертолета Ка-32А, возгоранию присвоен третий ранг сложности, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

В 04:21 воскресенья поступило сообщение о загорании на складе по адресу: улица Молодогвардейская, дом №61, строение 5. В производственно-складском здании загорелась складируемая продукция на стеллажах.

«19 октября утром два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения пожара. Вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг пожара каждому до 5 тонн огнегасящей жидкости», - говорится в сообщении.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности, произошло обрушение крыши.

На месте пожара работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава МЧС Москвы. Информации о пострадавших не поступало.

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