РИАМО - 20 окт. Утром в воскресенье на улице Молодогвардейской в столице загорелся склад, площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, обрушилась кровля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В 04:21 поступило сообщение о загорании в складском здании по адресу: улица Молодогвардейская, дом №61, строение 5.

«По данному адресу в производственно-складском здании происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 500 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда», - говорится в сообщении.

На месте пожара работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава МЧС Москвы. Информации о пострадавших не поступало.

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