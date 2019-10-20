РИАМО - 20 окт. Облачная погода с прояснениями при отсутствии существенных осадков ожидает жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье, температура воздуха может достигать плюс 17-18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 15-17, по области - 13-18 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

Синоптики также отмечают, что в Москве по прежнему сохраняется теплая погода при колебаниях давления на повышенном фоне. Такая погода сказывается и на метеозависимых людей.

«Изменения, происходящие в организме в ответ на такую погоду, сопровождаются обычно, симптомами ухудшения общего самочувствия и обострения хронических болезней органов дыхания. Реакции могут быть самые разные - начиная от головокружения, одышки и чувства «нехватки» воздуха до быстрой утомляемости», - уточняется в материале.

Специалисты добавляет, что желательно купировать неблагоприятные симптомы лекарственными препаратами, назначенными врачом. При любой погоде хорошо влияют на общее состояние прогулки и дыхательные упражнения на свежем воздухе.