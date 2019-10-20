РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 окт. В воскресенье в подмосковных Люберцах пройдет турнир по карате, приуроченный к 85-летию легендарного командира группы «А» КГБ-ФСБ России, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева.

Национальная ассоциация карате, администрация городского округа Люберцы, Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Федеральное агентство по делам национальностей проведут в подмосковных Люберцах турнир по карате имени Геннадия Зайцева.

В соревнованиях примут участие спортсмены из разных регионов страны.

В показательных выступлениях на торжественном открытии турнира планируется выступление Президентского полка, подразделений Росгвардии и Семеновского полка министерства обороны России.