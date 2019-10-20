РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 окт. В воскресенье в поселке радиоцентра Романцево Подольска покажут премьерный спектакль «Сганарель, или Мнимый рогоносец».

Благотворительная студия «Клуб любителей театра» при библиотеке №26 в Подольске начинает серию показов комедии Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» в сельских Домах культуры городского округа Подольск. Первый спектакль запланирован на воскресенье в СДК «Романцево».

Посмотреть спектакль смогут все желающие бесплатно. Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом №10.