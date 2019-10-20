РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 окт. Благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся «Добрый шкаф» пройдет в Люберцах в воскресенье, откроется сразу 12 пунктов.

В ходе акции жители передадут нуждающимся одежду, обувь и игрушки. Летом нынешнего года акция впервые прошла в десяти точках сразу.

Пункты по сбору вещей будут открыты в Люберцах и во всех поселках округа. Туда можно будет принести одежду, обувь, химические средства, ванночки, горшки, кроватки, новое белье, игрушки и книги.

Далее все собранные вещи поступят на сортировку и чистку, а потом их отправят в детские дома и нуждающиеся семьи по всей России. Время проведения акция – с 11:00 до 15:00.