РИАМО - 19 окт. Ремонтно-реставрационные работы на 13 объектах ансамбля Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря в столице планируют закончить до конца текущего года, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Данные работы идут в рамках подготовки к 500-летию со дня основания монастыря. Полностью все работы планируется завершить в 2022 году.

«До конца 2019 года планируется сдать 13 объектов. Фасады практически по всем объектам будут «раскрыты». Строительные леса останутся только на фасаде Казначейских палат», – сказал начальник отдела по техническому надзору на объектах культурного наследия дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Иван Кононенко.

Он отметил, что в рамках работ планируется вернуть монастырю исторический облик. Также все помещения и инженерные коммуникации объекта необходимо сделать современными и функциональными.

Так, в усыпальнице князей Волконских (начало XIX века) специалисты расчистили стены и кровлю, установили купол с крестом. Внутри объекта сейчас трудятся художники, которые восстанавливают историческую роспись стен.

Кроме того, завершены внешние работы в палатах царевны Марии Алексеевны (1683–1688 годы). Там обновили коммуникации, отреставрировали окна, двери, кровлю. Работы продолжаются внутри здания.

Двухэтажное здание Филатьевского приюта, предназначавшееся для девочек-сирот разных сословий, было построено в конце XIX века. Сейчас там завершены работы над фасадом и кровлей, подключены все коммуникации. Идут реставрационные работы внутри здания.

Часть помещений Больничных палат XVII века полностью готовы. Кроме того, в здании утеплены своды, отреставрированы фасад и крыша. Внутренние работы продолжаются в мезонине.

В Напрудной, Покровской, Никольской, Швальной, Иосафовской, Чеботарной, Предтеченской башнях также закончены внешние работы, продолжается внутренняя отделка.

В следующем году планируется завершить работы еще по 14 объектам монастыря.

Новодевичий монастырь основан в 1524 году великим князем Московским Василием III в память присоединения Смоленска, более века находившегося под властью Литвы. На протяжении первых 200 лет он служил местом заточения царственных особ женского пола.

Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году он включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.