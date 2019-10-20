РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. В воскресенье в подмосковном Подольске пройдет поэтический вечер с участием талантливой молодежи округа.

Поэтический вечер творческого объединения «Мастерская слов» пройдет в воскресенье в Молодежном центре «Вектор». Молодые поэты, чтецы и любители поэзии встретятся в уютной обстановке и поделятся своим творчеством с единомышленниками. Организаторы ждут всех желающих.

Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Революции, дом №4.