РИАМО - 19 окт. Полицейские задержали в ТиНАО столицы мужчину, который подозревается в покушении на убийство 25-летней москвички, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

18 октября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в Щербинке (ТиНАО). Пострадавшая была доставлена в одну из столичных клинических больниц.

«В ходе работы полицейские установили, что неизвестный мужчина сначала поджидал женщину во дворе жилого дома, после чего, увидев ее, совершил нападение, нанеся множественные удары предметом, похожим на нож. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в нападении.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.