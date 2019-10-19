РИАМО - 19 окт. В рамках работ по благоустройству Тимоховского пруда в подмосковном Видном будут обустроены памп-трек и скейт-парк, которые можно будет наблюдать из амфитеатра на склоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Видное, где продолжается масштабная реконструкция территории вокруг кинотеатра «Искра».

«У кинотеатра «Искра» появится площадь, то есть значительно, за счет газона, будет увеличена площадка между памятником основателям города Видное и кинотеатром «Искра». На площади разместят скамейки и небольшую сцену», - отмечается в материале.

Ниже этой площади, у Советской улицы, разместится памп-трек — специальная велосипедная трасса с горками, подъемами и спусками. Еще ниже, ближе к Тимоховскому пруду, создадут скейт-парк – специальную площадку для экстремального катания на роликовых досках и самокатах. На склоне между скейт-парком и кинотеатром «Искра» организуют амфитеатр – скамейки с обзором на памп-трек, скейт-парк и Тимоховский пруд.

На набережной между Тимоховским прудом и кинотеатром создадут многофункциональный деревянный настил. В летнее время он будет использоваться как пляж. На нем разместят 12 шезлонгов, которые можно будет двигать по специальным рельсам. Здесь также установят тенты от солнца. В этом месте планируется проводить массовые занятия йогой и танцами.

На месте фонтана, который был между кинотеатром и детской площадкой, разместят пешеходный (сухой) фонтан – струи воды будут бить прямо из мостовой. При этом она будет с уклоном, в конце которого устроят углубление для скопления воды. Возле этого углубления разместят скамейки, сидя на которых можно будет помочить ноги.

Рядом с фонтаном построят специальную детскую площадку «Ручей» для игры с водой. На ней будут несколько каналов и динамическое оборудование для управления струями и подсветкой, а также дамбы, заслонки, помпы, водяное колесо и водяная спираль. Вокруг фонтана и площадки «Ручей» разместят множество скамеек и столов для игры в шахматы.