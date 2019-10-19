РИАМО - 19 окт. На юге столицы задержан 27-летний приезжий, которого подозревают в присвоении денежных средств организации, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

В территориальный отдел полиции обратился представитель компании сотовой связи. Он сообщил о том, что неизвестный из числа сотрудников офиса продаж на Варшавском шоссе присвоил деньги от реализованного товара и скрылся.

«В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержал подозреваемого, 27-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, присвоил денежные средства организации. Похищенным он распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».