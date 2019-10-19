РИАМО - 19 окт. Возле станций Некрасовской линии столичного метро для удобства пассажиров созданы новые и реконструированы старые пешеходные переходы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для обеспечения безопасности и удобства жителей рядом со станциями Некрасовской линии метро оборудованы новые подземные переходы. Четыре перехода уже работают рядом со всеми станциями открытого для пассажиров первого участка линии - «Некрасовкой», «Лухмановской», «Улицей Дмитриевского» и «Косино», - сказал генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Он уточнил, что в рамках второго этапа строительства «розовой» линии подземки возле станций «Юго-Восточная» и «Нижегородская» построены два новых подземных перехода, рядом со станцией «Окская» ведется реконструкция существующего перехода через Рязанский проспект.

С вводом второго участка линии от станции «Косино» до «Нижегородской» также появятся дополнительные связи с Большой кольцевой линией (БКЛ) метро, Московским центральным кольцом (МЦК) и железной дорогой.

Также в составе ТПУ «Рязанская» будет создана не только комфортная зона пересадки между разными видами транспорта, но и полноценное функциональное общественное пространство с большой площадью озеленения.

Некрасовскую линию метро начали строить в 2012 году. Первый участок с четырьмя станциями открыли в июне 2019 года. Полноценное открытие линии произойдет через несколько месяцев.