«Для нас важно, что мы продолжаем традицию, и в год памяти Олега Табакова на сцене Губернского театра возродим его спектакль. Я бы не хотел, чтобы артисты МГТ досконально копировали наш рисунок, но, с другой стороны, мне бы хотелось все же, чтобы они его повторили. <…> Это не копия нас - это режиссура Олега Павловича, которая останется с нами в Губернском театре, теперь уже навсегда», - рассказал журналистам руководитель МГТ, режиссер обновленной версии пьесы Сергей Безруков.