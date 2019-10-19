© РИАМО
, Александр Манзюк
В Московском губернском театре прошел премьерный показ спектакля «На всякого мудреца довольно простоты».
© РИАМО
, Александр Манзюк
Эта постановка — возобновленная версия легендарного спектакля Олега Табакова, который с большим успехом шел на сцене более 15 лет.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Тогда главную роль Егора Глумова от премьеры до финального показа – более 200 раз – играл ученик великого мэтра Сергей Безруков.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В 2013 году Табаков перевез свой легендарный спектакль из знаменитой «Табакерки» на тогда безвестную сцену Московского губернского театра и лично присутствовал на премьере.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Пьеса полюбилась зрителям благодаря талантливому актерскому составу, который ярко, искрометно и харизматично показал перипетии сюжета комедии Островского.
В центре сюжета – юноша Егор Глумов, обладающий множеством достоинств: он талантлив, умен, образован и чертовски хорош собой.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Но все эти качества ничего не стоят, если ты родом из обедневшей дворянской семьи и стеснен в средствах.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Решив, что карьеру честным путем не построить, Глумов решается на хитроумную интригу.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Богатый дядюшка и его влиятельное окружение, слабостью которых весьма успешно пользуется главный герой, помогает Глумову приблизиться к его честолюбивой мечте.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Но на первый взгляд безобидная привычка – ведение личного дневника – может лишить его всего достигнутого.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Спустя годы руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, чтобы отдать дать уважения своему учителю, вновь поставил знаменитую пьесу в авторском рисунке Табакова, в сценографии Боровского, но уже с артистами Губернского театра.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В обновленной версии роль главного героя – Егора Глумова – исполняет талантливый юный ученик Табакова Денис Нурулин, выпускник последнего курса мэтра в его Театральной Школе.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В роли Клеопатры Львовны Мамаевой блистает Анна Снаткина.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Актер Сергей Вершинин исполнил роль Нила Федосеича Мамаева - богатого дядюшки главного героя.
© РИАМО
, Александр Манзюк
«Для нас важно, что мы продолжаем традицию, и в год памяти Олега Табакова на сцене Губернского театра возродим его спектакль. Я бы не хотел, чтобы артисты МГТ досконально копировали наш рисунок, но, с другой стороны, мне бы хотелось все же, чтобы они его повторили. <…> Это не копия нас - это режиссура Олега Павловича, которая останется с нами в Губернском театре, теперь уже навсегда», - рассказал журналистам руководитель МГТ, режиссер обновленной версии пьесы Сергей Безруков.
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