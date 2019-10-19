РИАМО - 19 окт. При строительстве второго участка Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Косино» до «Нижегородской» проведены работы по выносу 25,3 километра инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Для строительства участка проведены масштабные работы по выносу инженерных коммуникаций, в том числе перенесено 7,3 километра электросетей, 3,8 километра водопроводных сетей и более 3 километров сетей связи, а также переложены дождевая канализация, теплосети, газопровод, перенесено уличное освещение и другие сети», – сказал гендиректор управляющей компании по строительству новых линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По его словам, сейчас ведутся работы по технологическому присоединению новых станций к действующим инженерным сетям.

Газизуллин напомнил, что при строительстве второго участка ветки впервые были применены тоннелепроходческие комплексы большого диаметра. Так, десятиметровый ТПМК «Лилия» уже начал работу на строительстве Большого кольца метро - он возводит двухпутный тоннель от станции «Карамышевская», а «Виктория» находится в процессе сборки на восточном участке БКЛ.

В тоннеле, построенном большими щитами, будут располагаться сразу два пути, а поезда поедут навстречу друг другу.

Полный запуск «розовой» линии улучшит транспортное обслуживание жителей районов Нижегородскогоий, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки и городского округа Люберцы Подмосковья.