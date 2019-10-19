РИАМО – 19 окт. Футболисты московского «Спартака» провели свой первый матч под руководством Доменико Тедеско, домашняя игра с казанским «Рубином» на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 0:0, сообщает kp.ru.

В начале этой недели «Спартак» сообщил о назначении новым главным тренером клуба 34-летнего немца Доменико Тедеско. Соглашение между Тедеско и «Спартаком» подписано до лета 2021 года.

«Перед началом встречи эти два клуба находились на соседних местах в турнирной таблице. «Спартак» при 14 баллах - 12-й, а «Рубин» - 13-й с таким же количеством очков. Победа в очной игре позволила бы оттолкнуться от конкурента в турнирной таблице Премьер-лиги», - отмечает издание.

По итогам игры команды набрали по одному баллу. Спартаковцы проведут следующий матч 27 октября со столичным «Локомотивом». «Рубин» 25 октября примет у себя дома «Урал».