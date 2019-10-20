РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 окт. Жители подмосковных Люберец в воскресенье смогут принять участие в творческом межнациональном фестивале «Дружба», говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

«Комитет по культуре городского округа Люберцы и Региональная общественная организация «РосМолСпорт Московской области» приглашают отдельных исполнителей, участников творческих объединений и групп принять участие в музыкальном межнациональном фестивале «Дружба», который состоится 20 октября в 14:00 в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина», – говорится в сообщении.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.

Количество выставляемых на фестиваль песен – не более двух от каждого исполнителя на разных языках. Каждый участник должен подать заявку на электронные почты организаторов мероприятия: lubregkultur@mail.ru, sergei77_77@bk.ru.

«Все участники будут награждены совместными дипломами от организаторов фестиваля, лучшие исполнители выступят на гала-концерте, посвященном Дню народного единства 4 ноября», – заключается в сообщении.