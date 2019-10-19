РИАМО - 19 окт. Северный вестибюль станции столичного метро «Спартак» снова работает в штатном режиме после временных ограничений на выход, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Вестибюль был закрыт на выход в связи с завершением футбольного матча между командами «Спартак» и «Рубин», который прошел на стадионе «Открытие Арена». Пассажиры могли выйти со станции через южный вестибюль.

«Северный и южный вестибюли открыты для входа и выхода пассажиров. Станция «Спартак» работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.