РИАМО - 19 окт. В ходе благоустройства парка Малевича в подмосковном Одинцове будут созданы поля для игры в мини-футбол и волейбол, а также амфитеатр, пикниковые точки и площадки для передержки животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Одинцово, где проверил ход работ по благоустройству парка Малевича.

«Работы здесь начались в июле. Первый этап проекта завершится до конца 2019 года. Общая площадь парка - 369 гектаров. Парк планируется благоустроить в три этапа», - говорится в сообщении.

На первом этапе в парке обустроят два поля с подогревом для мини-футбола и парковку, установят многофункциональные павильоны, туалетные модули и видеокамеры, запустят Wi-Fi, организуют пешеходный маршрут.

Второй этап предполагает строительство кафе, увеличение парковочных мест, создание входной группы и обустройство зоны у пруда. Также в парке появится освещение, амфитеатр, летняя сцена, шесть волейбольных площадок с песчаным или резиновым покрытием, четыре моста и элементы навигации. Для удобства отдыхающих установят лавки и урны, создадут велопешеходный маршрут и маршрут для бегунов.

Третий этап, рассчитанный на 2020 год, включает в себя работы по чистке леса, организации трех входных зон, зоны йоги, девяти мест для пикника с навесами, новых волейбольных площадок. Также в парке Малевича появятся две площадки для передержки животных.