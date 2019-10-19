РИАМО - 19 окт. В столичном метрополитене северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на вход, выйти со станции можно через южный вестибюль, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

На стадионе «Открытие Арена» около станции «Спартак» завершился футбольный матч между «Спартаком» и «Рубином».

«Северный вестибюль станции «Спартак» работает только на вход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров», - говорится в сообщении.

Для быстрого прохода в метро можно оплатить проезд банковской картой прямо на турникетах со специальными стикерами.

Северный вестибюль станции метро «Спартак» снова работает на вход и выход>>