РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Жители подмосковных Люберец посетили музыкальную программу «Осенний вернисаж» в Центральном парке, на которой выступил балалаечник, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу состоялась музыкальная программа в Центральном парке Люберец.

«Для жителей выступил виртуоз балалаечник, лауреат международных премий Юрий Шутов, естественно прозвучал саксофон и, конечно же, разные песни», - сказала ведущая Ирина Левицкая.

По ее словам, жителей ожидает красочное файер-шоу, которое начнется в 19:00 в Центральном парке Люберец.