РИАМО - 19 окт. В городском округе Клин полицейские задержали двоих подозреваемых в хищении металлических изделий, в отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило заявление о хищении металлоконструкций картофельных бункеров из здания картофельно-сортировочного пункта в селе Спас-Заулок. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое местных жителей в возрасте 45 и 48 лет. В отношении подозреваемых следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.