РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Уличное освещение отремонтировали в одном из дворов на Парковой улице в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения в одном из дворов на Парковой улице. Он отметил, что у дома №40 не горят два фонаря.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправного уличного освещения на Парковой улице, сообщаем, что факты подтвердились. Работы проведены», - сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.