РИАМО - 19 окт. Из-за проблем с багажом, которые возникли в июне этого года в аэропорту Шереметьево, авиакомпанию «Аэрофлот» и ее сотрудников оштрафовали на 290 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

«Решение вынесено по результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора (о привлечении – ред.) к административной ответственности по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» (часть 1 статьи 14.4 КоАП РФ)», - сказала официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево возникла в начале июня. Тогда пресс-служба воздушной гавани сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Пятого июля стало известно об увольнении ряда руководителей «Шереметьево-Хэндлинг», 6 июля появилась информация, что заместитель гендиректора Шереметьева Александра Яковлева возглавит багажную службу аэропорта.