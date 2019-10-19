РИАМО - 19 окт. Три километра линий электропередачи уберут под землю в рамках реконструкции Воронцовского парка столицы, там будет высажено 107 деревьев и 340 кустарников, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас на территории Воронцовского парка было почти 3 километра высоковольтных линий, под которыми, по сути, гулять нельзя. В рамках реконструкции часть этой линии решили, на свои деньги, вложить в землю. Для этого надо прорыть траншею шириной в 1 метр и зоной производимых работ в 3 метра», - сказал Хуснуллин.

По его словам, в результате работ по укладке линий электропередачи под землю освободится 4 гектара парка.

Он также добавил, что в парке будет высажено 107 деревьев и 340 кустарников.