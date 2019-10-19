РИАМО - 19 окт. Выставка, посвященная советским художникам-авангардистам, откроется в Новой Третьяковке в Москве 23 октября, посетители увидят работы Малевича, Кандинского, Штеренберга и Татлина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выставка «Авангард. Список №1. К столетию Музея живописной культуры» продлится до 23 февраля. Билеты появятся в продаже на сайте Новой Третьяковки.

«Музей живописной культуры был первым в мире государственным музеем авангардного искусства и одним из первых государственных музеев живописи вообще. Он появился в 1919 году и просуществовал всего 10 лет — до 1929 года. Тогда более 700 произведений авангардного искусства были переданы в экспозицию Третьяковской галереи, но надолго там не задержались: в середине 1930-х в СССР началась борьба с формализмом, и все авангардистские программы были свернуты», - отмечается на сайте.

Выставка в Новой Третьяковке — это точная реконструкция экспозиции Музея живописной культуры, восстановленная по архивным документам. Посетители увидят более 250 живописных, графических и скульптурных работ, многие из которых на сегодняшний день находятся в региональных и зарубежных коллекциях.

Также можно будет ознакомиться с манифестами и теоретическими материалами авангардистов, посмотреть редкие архивные фотографии, книги и документы.