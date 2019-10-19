РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В Подольске свыше 1,6 тысяч человек приняли участие в XX Московском областном фестивале «Музыка души», посвященном композитору Дунаевскому, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В субботу во Дворце культуры «Октябрь» Подольска прошел XX Московский областной фестиваль «Музыка души», который был посвящен 120-летию народного артиста СССР, лауреата госпремии СССР, композитора Исаака Дунаевского.

«В фестивале приняли участие около 50 творческих коллективов из Московской области и Москвы. Всего мероприятие, вместе с участниками и зрителями, посетили более 1,6 тысяч человек. Отмечу, что все прошло замечательно. В воскресенье, в рамках фестиваля, пройдет еще одно мероприятие – творческий вечер народного артиста России Максима Дунаевского. Концерт начнется в 15:00 и будет проходить в концертном зале администрации округа», - сказал Денисов.

Областной фестиваль «Музыка души» пользуется большим успехом. Каждый год он посвящен определенному композитору-песеннику, как правило, советского периода. Учредителями фестиваля являются Союз композиторов России, министерство культуры Московской области, региональная общественная организация «Музыкальное общество Московской области» и администрация Подольска.