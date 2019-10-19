РИАМО - 19 окт. Сотрудник серпуховской Госавтоинспекции спас из огня пожилую женщину, когда вывел из горящей квартиры соседку, то стал тушить пожар, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудник Госавтоинспекции ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» Московской области капитан полиции Владимир Ванявин, находясь дома в свободное от службы время, почувствовал запах дыма. Открыв входную дверь, он увидел сильное задымление на лестничной клетке и услышал крики о помощи, которые доносились из соседней квартиры», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что полицейский сумел войти в квартиру и увидел, что возгорание произошло на кухне. Там же он нашел 83-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выйти.

«Ванявин незамедлительно вывел женщину из опасного места и позвонил в экстренную службу. Затем, не дожидаясь приезда пожарных, он отключил электроэнергию в данной квартире и начал своими силами тушить пожар», - добавила Волк.

По ее словам, к приезду пожарных полицейский самостоятельно ликвидировал очаг возгорания.

Она также напомнила, что это не первый героический поступок Ванявина. В 2011 году он вместе со своим напарником также принимал участие в тушении горящего помещения и спас мужчину.