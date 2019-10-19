РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Генпрокуратура РФ поддержала жалобу активистов на бездействие Россельхознадзора в отношении незаконной свалки в Подольске, следует из документа, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Как сообщалось ранее, активисты поселка Дубровицы обнаружили незаконную свалку отходов возле деревни Наумово. Совет ТОС «Дубровицы» обращался в Россельхознадзор, который в ответе представил отписку, после чего активисты обратились в Минсельхоз РФ и Генпрокуратуру РФ.

«Генпрокуратурой РФ рассмотрено обращение об обжаловании решения, принятого Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям о складировании отходов на земельных участках сельхозназначении в округе. В связи с выявленными нарушениями требований ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» в части объективности, полноты, всесторонности рассмотрения обращения, руководителю управления подготовлено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь», - говорится в документе.

Как поясняется в группе «ДУБРОВЧАНЕ | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте», после жалоб начались реальные мероприятия по вывозу отходов и рекультивации территории. В настоящее время активисты продолжают сотрудничать по данному вопросу с прокуратурой РФ.