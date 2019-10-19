РИАМО - 19 окт. Торец одного из домов на центральной улице в Можайске украсили живописные работы молодого художника Александра Емельянова, это копии знаменитых картин Сергея Герасимова «М.И. Кутузов на Бородинском поле» и Сергея Трошина «Гонец», говорится в сообщении пресс-службы администрации Можайского городского округа.

«Когда в город будут приезжать гости – одна из картин будет словно путеводитель – Кутузов рукой укажет путь на Бородинское поле», - сказал Емельянов.

Размер одного «полотна» составляет 15 на 6 метров, второго - 10,5 на 6 метров. Для создания своих работ художник использовал 500 баллонов краски более чем 100 оттенков. Ее особенность в том, что краска не выгорает в течение 10-15 лет.

Работа в стиле стрит-арт была выполнена по заказу администрации городского округа. Эту практику в муниципалитете будут продолжать.

«Хотим украсить еще несколько зданий в Можайске работами известных художников, сюжеты которых связаны с героическим прошлым Можайской земли», - сказал глава округа Дмитрий Абаренов.

Ранее Емельянов изобразил полководца Георгия Жукова на одном из зданий на Арбате, а также нарисовал вратаря Льва Яшина на фасаде дома в Таганском районе Москвы.