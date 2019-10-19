РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 окт. Более 10 нарушений чистоты зафиксировали в Королеве во время рейдов, сообщается на странице комиссии в Instagram.

В целях пресечения образований стихийных свалок административной комиссией Королева ежедневно проводятся рейды по выявлению граждан, нарушающих требования по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования.

«В результате проведенных мероприятий внештатными инспекторами на пересечении улиц Газетная и Книжная выявлено более 10 правонарушений. С жителями проведена разъяснительная беседа», - говорится в сообщении.

Навал мусора объемом 10 кубометров был ликвидирован.