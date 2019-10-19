РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Воспитанники Львовского лицея Подольска посетили усадьбу в Чехове, в которой бывал Александр Пушкин, в преддверии Всероссийского дня лицеиста, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов городского округа Ирина Талпа.

«В Подольске воспитанники Львовского лицея 18 октября приняли участие в экскурсии в усадьбу Лопасня-Зачатьевское в городе Чехов. Дети познакомились с историей жизни хозяев усадьбы, посетили главный дом, в котором находится музей, а также парк усадьбы», - сказала Талпа.

Она добавила, что после экскурсии школьники приняли участие в игре о жизни лицеистов во времена Пушкина. Команды рисовали свои гербы, придумывали продолжение знаменитых стихотворений на свой лад и разыгрывали сцены из жизни Царскосельского лицея.

19 октября – Всероссийский день лицеиста и день основания Царскосельского лицея, в котором учился Александр Пушкин и другие знаменитые люди. Судьба усадьбы Лопасня-Зачатьевское тесно связана с родом Васильчиковых, Пушкиных, Гончаровых, Ланских. Эти семейства состояли в родстве, много общались между собой и часто навещали друг друга.